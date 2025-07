Técnico do Juventude garante presença de dois reforços contra o Cruzeiro

O Juventude deve viajar com um elenco ainda mais encorpado para encarar o Cruzeiro no domingo (20), em Belo Horizonte, pelo Brasileirão 2025. Ao menos é o que garantiu o técnico Claudio Tencati após a vitória sobre o Sport.

— São reforços interessantes, como o Lucas, que eu acredito que com o Cruzeiro deva estar à disposição no banco de reservas também. Reforça mais ainda aquela ideia de jogar com um meia, num 4-2-3-1, com um volante, com dois meias; vai depender do que eles vão entregar para mim.