Técnico do Juventude explica mais uma goleada fora de casa no Brasileirão

Técnico Claudio Tencati ainda não conseguiu fazer o time vencer fora de casa. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude segue a rotina de derrotas fora de casa no Campeonato Brasileiro. Na noite de domingo (27), o alviverde enfrentou o Bahia, na Arena Fonte Nova. A equipe da Serra acumulou a sua quarta goleada longe do Estado na Série A. O time perdeu pelo placar de 3 a 0, com dois gols de Jean Lucas e um de Rodríguez.

O técnico Claudio Tencati tentou uma nova formação do time. Com a entrada de Natã na defesa, o Ju jogou com três zagueiro, mas não conseguiu uma resposta positiva. No primeiro tempo a equipe enfrentou dificuldades. Após a partida, em entrevista à Rádio Caxias, o Tencati avaliou o resultado.

- Primeiro, claro que o sentimento de tristeza e de dívida com o torcedor e com o clube é grande. A gente treina, a gente sabe da responsabilidade. A primeira coisa que nós temos que fazer é mobilizar, tem falado isso para os atletas. O Natã é volante e zagueiro, então vinha treinando mais de volante, então nem sempre o Natã estava como zagueiro, era um viés, os dois zagueiros estavam aqui, porque o Natã tinha em alguns momentos a obrigação de sair para perseguição do Everton Ribeiro - declarou o treinador, que completou sobre outros fatores:

- Aquilo que idealizamos funcionou grande parte, agora tem que partir também em algum momento, quem está no setor, fazer o jogo fluir, isso aí depende tudo para funcionar, cada atleta fazer e executar dentro do seu setor bem, a ansiedade, às vezes esse momento que a gente está pressionado alguns caindo nesse fator, deixando de jogar porque a bola literalmente para alguns ela está pipocando mais no pé.

Com mais uma derrota e a segunda goleada com seu comando, o técnico assumiu a responsabilidade e analisou o impacto mental dos últimos resultados: