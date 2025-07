Técnico do Juventude aponta peso da competitividade após derrota para o São Paulo

Técnico Claudio Tencati à beira do campo no Estádio Alfredo Jaconi. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Juventude voltou a tropeçar no Brasileirão e foi derrotado pelo São Paulo, por 1 a 0, nesta quinta-feira (24), no Estádio Alfredo Jaconi, pela 16ª rodada. É o segundo revés consecutivo da equipe, que segue afundada na zona do rebaixamento e aumenta a pressão por uma reação imediata.

— A gente procurou organizar a nossa parte defensiva, para que a gente pudesse ter hoje uma estrutura defensiva melhor, mas também não abdicar de atacar. Tanto que iniciamos com três atacantes, e a ideia de ter o Batalla e, ao mesmo tempo, o Veron pelos corredores era pra jogar em cima dos dois zagueiros de corredores deles e deixar praticamente o Arboleda com o Gilberto — analisou Tencati, que completou:

— Se você me perguntar o que pesa para a nossa equipe, ainda é a competitividade por parte de alguns setores. Então, quando você abre três atacantes, você tende a perder em alguma coisa. Quando você abre com mais um meia de criação, abdica de um tripé de marcação e, ao mesmo tempo, coloca mais atacantes, como terminou o final ali, Babi, Ênio, Taliari, você também perde no contexto defensivo.

O Juventude vive momento delicado no Campeonato Brasileiro Série A 2025. Após 14 jogos disputado, o time ocupa a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com apenas 11 pontos conquistados. A equipe soma três vitórias, dois empates e nove derrotas derrotas, com 10 gols marcados e 29 sofridos. O clube precisa reagir rapidamente para evitar o retorno à Série B.

— Quem trabalha nessa zona de rebaixamento, é extremamente difícil, porque você sempre vai para o próximo jogo e ele é decisivo. E isso que os nossos atletas têm que entender. Primeiro, nós temos que nos concentrar em jogar bem. Jogar bem, jogar organizado, jogar dentro de um plano. O resultado vai acontecer, porque se só pensarmos no resultado, isso cria um impacto que sempre vai pesar pra cada jogo pra nós. E aí ele se torna mais pesado e você começa a entrar num buraco que se você não barrar isso você não sai dele — analisou o treinador.

O Verdão volta a campo neste domingo (27), às 18h30min, para enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 17ª rodada do Brasileirão 2025. A equipe alviverde busca sua primeira vitória fora de casa na competição, já que perdeu todos os jogos como visitante até aqui.

O desafio será ainda maior diante de um adversário que ocupa a parte de cima da tabela e tem se mostrado forte jogando em casa. O técnico do Ju tenta ajustar o sistema defensivo, que sofreu 29 gols em 14 partidas, para evitar mais um revés longe de Caxias do Sul.

— Quando você está na zona de rebaixamento, eu não posso errar. Se eu errar, se eu tomar o gol, a culpa vai ser minha. Então, a gente vive esse dilema. E isso que vai ter que ser equilibrado no psicológico e nós vamos ter que assumir o jogo. É eu com eles, eles comigo, e comissão. Cabe a nós, só tem alguém pra poder fazer isso é os atletas com a comissão técnica pra poder dar um ponto de partida pra gente continuar como a gente começou com o Sport. Essa é a ideia que a gente vai trabalhar a partir daqui — finalizou.