Técnico do Caxias destaca o ímpeto do time e a coragem de jogar fora de casa para se manter na liderança da Série C

Sob o comando de Júnior Rocha, Caxias tem 72% de aproveitamento na Série C Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

O torcedor do Caxias vai passar mais uma final de semana na liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. O time venceu o CSA na noite deste sábado (5) pelo placar de 3 a 2 e engatou a quarta vitória seguida na competição.

O time teve dois tempos distintos no Estádio Rei Pelé, mas saiu com os três pontos. Após fazer três gols no primeiro tempo, a equipe sofreu na etapa final, quando o CSA fez uma pressão. Contudo, o Grená contou com a noite inspirada do goleiro Thiago Coelho, que fez grandes defesas e foi o nome da partida.

Após o jogo, o técnico Júnior Rocha comentou sobre a vitória fora de casa, mais a conta Grená. O time segue na liderança da Série C com 24 pontos.

Leia Mais Após começo arrasador, Caxias suporta pressão e segue na liderança da Série C ao vencer o CSA

— Agora o grande desafio é entender que nós, na liderança do campeonato, vamos ser mais estudados, vamos tentar ser mais neutralizados. De forma alguma a gente perdeu o ímpeto, a coragem de tentar fazer o que a gente faz em casa. De pressionar o adversário, de ter os gatilhos de pressão com a leitura correta. Hoje foi um jogo muito físico. É uma equipe de bastante qualidade, não é à toa que está bem na Copa do Nordeste, tirou o Grêmio na Copa do Brasil — declarou o técnico Grená em entrevista à Rádio Caxias após o jogo.

PRESSÃO E GRIPE

No segundo tempo, o Caxias baixou os blocos e praticamente só se defendeu. No último período do jogo, o placar seguiu inalterado. O time não sofreu o gol de empate e saiu com a vitória, mesmo com a pressão da equipe da casa

— Eu acho que todas as equipes que conquistaram algo ou já foram campeões em algum momento no jogo vai dar uma sofrida. Nós não temos uma seleção brasileira, enfim, e assim mesmo sofre contra as outras equipes. Futebol hoje é assim, é muita competitividade — declarou Júnior Rocha, que ainda revelou uma situação no elenco:

— Quem saiu, saiu com entrega máxima, muitos atletas gripados hoje. Iago estava gripado, Pedro Cuiabá estava muito gripado. Independente disso, a gente conseguiu, principalmente no primeiro tempo, imprimir um ritmo que a gente vem trabalhando, que os atletas vêm se dedicando, vêm se comprometendo.