Técnico do Caxias confirma substituto de Vini Guedes para a partida contra o CSA

Lorran terá a chance no time titular diante do CSA.

A fase é boa, dentro de campo o Caxias lidera a Série C do Campeonato Brasileiro e, por tanto, não há porque fazer mistérios quanto a possibilidade de mudanças na equipe. É assim que pensa o técnico Júnior Rocha que, na manhã desta quarta-feira (2), não escondeu que já definiu o substituto do volante Vini Guedes — suspenso pelo terceiro cartão amarelo — para o jogo de sábado (5), diante do CSA, em Maceió.