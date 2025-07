Sinal de alerta: Juventude tem a pior defesa entre as três principais divisões do Campeonato Brasileiro

O que serve de alento é que com o técnico Claudio Tencati, a média de gols sofridos foi de um por jogo . Foram quatro partidas com quatro sofridos. Antes, com Fábio Matias no comando, em oito jogos a defesa foi vazada 20 vezes, com média de 2,5 por partida.

Depois de estancar a sangria de gols sofridos, o desafio do Juventude no jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão, no domingo (20) é tentar frear os ânimos do segundo melhor ataque da competição, o do Cruzeiro. A Raposa marcou 21 gols em 13 jogos, sendo superada apenas pelo ataque do líder Flamengo, que marcou 26.