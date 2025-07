Serranos empatam e Veranópolis confirma vaga nas quartas de final da Divisão de Acesso

Bom público compareceu ao duelo serrano em Gramado. Gramadense / Divulgação

Foi mais um domingo com muitos empates na Divisão de Acesso. Todos os jogos envolvendo equipes da Serra acabaram com igualdades no placar. A 13ª rodada confirmou mais três classificados à próxima fase da competição. Entre eles, o Veranópolis.

No duelo entre os dois melhores serranos na competição, Gramadense e VEC ficaram no 1 a 1. A partida foi disputada no Estádio da Vila Olímpica, em Gramado. Léo Kanu abriu o placar para os donos da casa, aos sete minutos do primeiro tempo. Aos quatro do segundo, Ruan deixou tudo igual.

O Gramadense segue na segunda colocação, agora com 24 pontos. O Veranópolis vem logo atrás com 23. Além dos dois, Aimoré, Passo Fundo e Inter-SM também estão garantidos na próxima etapa.

EMPATE NO FIM

Em Bagé, o Brasil-Far empatou em 1 a 1 com os donos da casa e manteve as chances de classificação às quartas de final. O time da casa saiu na frente com Sampson, logo aos quatro minutos. No finalzinho, aos 40 do segundo tempo, Marco Antônio empatou. O gol fez o Rubro-Verde chegar aos 14 pontos, quatro a menos que o Novo Hamburgo, oitavo colocado.

Por fim, o Glória, já eliminado da competição, atuou em Vacaria e cedeu o empate ao Lajeadense na reta final da partida. Elias Ceará abriu o placar ao cinco minutos de jogo, de cabeça. Em cobrança de pênalti, Matheus deixou tudo igual. O Leão segue na 11ª colocação com 10 pontos.

Classificação

1º) Aimoré - 28 pontos

2º) Gramadense - 24

3º) Veranópolis - 23

4º) Inter-SM - 23

5º) Passo Fundo - 23

6º) Bagé - 20

7º) Lajeadense - 20

8º) Novo Hamburgo - 18

9º) Brasil-Far - 14

10º) Santa Cruz - 14

11º) Glória - 10

12º) União-FW - 10

13º) Esportivo - 7

14º) Gaúcho - 5

15º) Real - 2