Sem tirar o pé e nada de projeções: lateral do Caxias quer time concentrado na reta final da Série C

Lateral Thiago Ennes tem 21 jogos pelo Caxias na temporada. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Caxias se reapresentou nesta terça-feira (29) após a vitória sobre a Ponte Preta pelo placar de 2 a 1, com gol no último lance do jogo, pela Série C do Brasileiro. A atividade com parte do grupo foi fora do Estádio Centenário, pois o gramado principal e o do CT estão recebendo tratamento especial para suportar o restante dos jogos da temporada.

No primeiro dia da reapresentação, os atletas que não atuaram os 90 minutos da última partida realizaram uma atividade no campo da Agrale. Os demais ficaram no estádio para um trabalho regenerativo.

O clima é positivo na casa do Caxias. Com 100% de aproveitamento, o time já foca no seu próximo compromisso, diante do Ypiranga, domingo (3), às 19h, no Estádio Colosso da Lagoa. Com os 30 pontos e na liderança da Série C, o lateral Thiago Ennes não quer ver o time tirar o pé das partidas, mesmo com uma classificação antecipada que pode vir no final de semana.

— Não é porque a gente está na ponta da tabela que vai amolecer, que vai tirar o pé, claro que não. Sempre vamos buscar até os últimos jogos, até os últimos minutos, como foi no domingo. Sempre queremos algo a mais, todo mundo, não só eu — analisou o lateral Grená.

SEM PROJEÇÕES

Virtualmente classificado, o time do Caxias está com um pé e meio no quadrangular do acesso. O torcedor já faz projeções dos possíveis grupos da próxima fase. Porém, o jogador revela que no vestiário não se fala em adversários do quadrangular valendo o acesso.