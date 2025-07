Sem as três principais estrelas e embalado pela vitória no clássico: como chega o São Paulo para encarar o Juventude

Hernán Crespo fará diante do Ju apenas quarto jogo em seu retorno ao São Paulo. Rubens Chiri / SPFC,Divulgação

O São Paulo mudou o comando da casamata do Morumbis durante a parada de jogos do Brasileirão 2025 e apostou suas fichas no retorno do argentino Hernán Crespo, de 50 anos, que dirigiu o clube em 2021.

Desde então, o treinador teve três jogos no comando da equipe com uma derrota para o Flamengo, no Rio de Janeiro (2 a 0), um empate com o Bragantino, fora de casa (2 a 2) e uma vitória no clássico com o Corinthians (2 a 0) no último final de semana.

O elenco do Tricolor perdeu suas três principais estrelas por lesão. O meia Oscar teve uma fratura nos processos transversos de três vértebras lombares (L1, L2 e L3) e está afastado dos gramados por até dois meses.

O meia-atacante Lucas Moura passou por um procedimento no joelho direito na última sexta-feira (18) e retorna somente em agosto. Já o centroavante Calleri rompeu os ligamentos do joelho, ainda em abril, e só deve voltar a atuar em 2026.

Para a partida com o Ju, na quinta-feira (24), no Alfredo Jaconi, os laterais Enzo Díaz e Maik estão recuperados de lesões e ficam à disposição.

Crespo irá manter a formação com três zagueiros e deverá apostar em dois ex-atletas do Grêmio como titulares em Caxias do Sul: o meia Alisson e o atacante Luciano, autor dos dois gols sobre o Corinthians.

— É uma equipe com um modelo diferente, inclusive o sistema modificou, está jogando ali num 3-4-3, então, às vezes vira num 3-5-2, dependendo a altura e a maneira que está com ou sem a bola. Mas a ideia dele é de os três zagueiros, ter esses dois volantes paralelos, até um tripé no meio-campo, os dois alas, com dois atacantes à frente. Vimos muita competitividade do São Paulo, muita verticalidade, e isso que a gente pensa, que é uma equipe que vai realmente incomodar — avaliou o técnico do Juventude, Claudio Tencati.