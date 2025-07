Saiba o que diz o Juventude sobre a contratação de goleiro do Inter

Ivan não entrou em campo pelo Inter nesta temporada. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

Durante as apresentações de mais dois reforços para o restante da temporada — o volante Hudson e o meia Lucas Fernandes — o diretor-executivo do Juventude, Júlio Rondinelli, comentou se o clube está interessado na contratação do goleiro Ivan, 28 anos, do Internacional.

— Com relação ao Ivan, não tem nenhuma proposta. Não fizemos nenhuma proposta. O Ivan é um goleiro que a gente conhece desde a Ponte Preta. Um atleta que figurou entre os principais goleiros do Brasil. Tem compromisso com o Internacional. Tem contrato com o Internacional. Então, nós respeitamos demais o Internacional — afirmou o dirigente, que ainda completou:

— E se nós tivéssemos que fazer qualquer tipo de contato com o atleta, com o contrato em vigência, é uma ética que eu pratico e nunca vou deixar de praticar. É procurar o Internacional. Nós não procuramos o Internacional sobre o atleta. O atleta já nos foi oferecido em algum outro momento pelo seu representante. Demonstrou interesse em poder estar conosco. Mas, nesse momento, não há nenhuma negociação, nenhuma proposta.

O Juventude busca um goleiro e recentemente esteve próximo de anunciar o paraguaio Gatito Fernández, mas o Cerro Porteño não liberou o jogador.

Apesar da negativa do dirigente, não está descartada uma investida do Juventude no empréstimo do goleiro do Inter. A preocupação é que o atleta não atua há 17 meses. Ele se recuperou de uma lesão no ligamento cruzado anterior, mas viu Anthoni assumir a posição na ausência do também lesionado Rochet.