Rodada dupla com jogos de Caxias e Juventude terá transmissão pela Atlântida Serra

Futebol da Gaúcha volta a invadir as ondas da Atlântida neste final de semana.

O domingo (27) será de muito futebol para os torcedores da dupla Ca-Ju. E os importantes confrontos pela Série C e pela Série A do Campeonato Brasileirão vão ter a cobertura completa do Futebol da Gaúcha pela Atlântida Serra, no 105.7 FM, e também no Pioneiro em GZH, na opção Serra.

A jornada dupla começa às 16h, com o início da transmissão de Caxias x Ponte Preta, confronto válido pela 14ª rodada da Série C. O Grená lidera a competição e a Macaca vem logo atrás, com um ponto a menos.

A bola rola às 16h30min, e a narração será de Eduardo Costa, com Rafael Rinaldi na reportagem e Maurício Reolon nos comentários. Camila Corso estará na Central de Esportes.

Além disso, nas arquibancadas do Centenário, a dupla Daniela Fanti e Tiago Zirbes, comunicadores da Atlântida Serra, estarão produzindo conteúdos super especiais com os torcedores grenás.

Mas não para por aí. Logo que a bola deixar de rolar na casa grená, por volta de 18h30min, será a vez do Juventude, que entra em campo na Arena Fonte Nova, contra o Bahia, pela 17ª rodada do Brasileirão. A partida terá Tiago Nunes na narração, com o repórter Renan Silveira e o comentarista Cristiano Munari. A Central de Esportes segue com Camila Corso.

— A cobertura dessas duas importantes partidas na Rádio Atlântida fortalece e valoriza ainda mais essa parceria de alguns anos da equipe de esportes da Gaúcha Serra com a Atlântida Serra. Ela oportuniza que possamos contar grandes histórias e momentos do futebol caxiense e, além disso, aproxima os públicos que acompanham a música e o entretenimento da Atlântida com o futebol e os times daqui — destaca o editor de esportes da Gaúcha Serra e do Pioneiro, Maurício Reolon.