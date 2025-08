Reunião irá definir futuro de Claudio Tencati no Juventude: "alguma coisa temos que fazer", afirma presidente

Presidente Fábio Pizzamiglio falou após a goleada em Salvador. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude perdeu para o Bahia e segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com 11 pontos, o time começa a ver equipes abrirem uma margem do Z-4. A equipe alviverde perdeu a sua terceira partida seguida após a retomada da Série A. O time foi goleado pelo Bahia por 3 a 0 na noite deste domingo, na Arena Fonte Nova.

Após o jogo, em entrevista à Rádio Caxias, o presidente Fábio Pizzamiglio falou sobre a sequência ruim do time. Um ponto citado pelo presidente é a falta de uma evolução do time em campo. O mandatário afirmou que na segunda-feira uma reunião será realizada no Estádio Alfredo Jaconi para avaliar o futuro da comissão e de jogadores.

- Situação complicada, é uma soma de fatores que devem que ser resolvido. Vamos nos reunir, fazer uma análise com o departamento de futebol e estamos tentando diminuir esses problemas. A gente vê um abalo do grupo desde a derrota contra o Flamengo e não vê evolução ou vê pouca. Os reforços vieram e a gente melhorou a qualidade do grupo. Não estamos conseguindo fazer a entrega dos últimos anos. Vamos conversar com atletas e comissão para tomar algumas decisões - analisou Pizzamiglio.

Claudio Tencati chegou ao seu sétimo jogo no comando do Juventude. Ele tem cinco derrotas, um empate e apenas uma vitória na competição. O comandante ainda teve um mês de intertemporada, mas o time não evoluiu. Questionado pelo repórter Matheus Maciel se o técnico será reavaliado, o presidente não garantiu a permanência de Tencati para o duelo contra o Santos, na próxima rodada.