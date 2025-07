Retorno de centroavante e reforço em campo: técnico do Caxias ganha opções para manter o melhor ataque da Série C

Atacante Jhonatan Ribeiro foi o último reforço anunciado pelo clube. Porthus Junior / Agencia RBS

Após o revés diante do Náutico pela Série C do Campeonato Brasileiro, a delegação do Caxias retornou para a Serra nesta terça-feira (22). Mesmo com o placar adverso de 2 a 0, o time segue na liderança da competição com 27 pontos, um a mais que a vice-líder Ponte Preta. Aliás, a equipe paulista é a próxima adversária do Grená, em confronto no Estádio Centenário, domingo (27), às 16h30min.

O jogo contra o Náutico, no Estádio dos Aflitos, serviu para o técnico Júnior Rocha ganhar opções ofensivas. O centroavante Welder entrou aos 23 minutos do segundo tempo no Estádio dos Aflitos. O atleta era titular até sofrer uma lesão no joelho que o tirou dos jogos nos últimos dois meses. Com o Grená bem encaminhado para a fase seguinte da Série C, os últimos seis jogos servirão para o atacante pegar minutagem para a fase quente.

— Welder saiu por lesão. Então, ele não saiu por deficiência técnica ou um momento que estava mal. Eu prometi para ele que nós iríamos retomar isso, nós iríamos recuperar ele. Preciso da minutagem. Eu sei que o Nescau vem entrando super bem, decidiu já jogo para nós, mas eu tenho que ter um critério, tenho que seguir as minhas convicções. Então eu acho normal o atleta vir voltando até assumir a sua posição de titular. Aí vai fazer por merecer — destacou o técnico Júnior Rocha após o jogo, em entrevista à Rádio Caxias.

Ainda aos 23 minutos da etapa final, em Recife, o técnico promoveu a estreia de Jhonathan Ribeiro. O atacante chega para brigar pela titularidade no setor ofensivo. Conforme Júnior Rocha, o atacante tem características diferentes.

— É o que eu falo sempre. O Jhonathan é um jogador que está habituado a jogar do lado direito e é velocista, a gente precisava disso mesmo. É um pouco mais de velocidade, um pouco mais de profundidade do que o Douglas Skilo que entrou depois, o Skilo já é de jogo apoiado, de escora, de fazer parede — declarou o treinador, que completou sobre os reservas:

— O pessoal que sempre entra tem decidido os jogos para nós, tem ido bem. Todas as substituições que a gente tem feito, graças a Deus tem dado certo, porque os atletas se preparam para isso.