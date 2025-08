Retorno conturbado e futuro indefinido: Juventude volta a Caxias do Sul e Tencati segue ameaçado

Claudio Tencati está ameaçado no cargo no comando técnico do Ju. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

A delegação do Juventude retornou por volta das 12h30min desta terça-feira (29) a Caxias do Sul. Depois de deixar Salvador, após a derrota para o Bahia, na madrugada de segunda-feira (28), o voo com o time alviverde teve problemas para descer no Rio Grande do Sul em virtude das condições climáticas no Estado e o grupo passou a noite em solo paulista.

Com um dia a menos para se preparar para o duelo com o Santos, marcado para a próxima segunda-feira (4) no Morumbis, a direção alviverde, até o momento, manteve o técnico Claudio Tencati para o confronto válido pela 18ª rodada do Brasileirão. Mas o treinador ainda está ameaçado e, dependendo de uma nova reunião entre os dirigentes, a situação do técnico poderá mudar.

Nas palavras do presidente Fábio Pizzamiglio, mudanças poderiam ocorrer em todos os setores do clube: desde a comissão técnica, passando pelo grupo de jogadores e pelo próprio departamento de futebol. Todos estariam em avaliação.

O grupo alviverde ganhou folga e se reapresenta na quarta-feira (30) pela manhã para iniciar a preparação para encarar o Santos.

Para este desafio, o Verdão terá os retornos do zagueiro Marcos Paulo, do volante Caíque e do centroavante Gilberto. A tendência é de que os três sejam titulares. O desfalque será Hudson, expulso de campo na derrota para o Bahia.