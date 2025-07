Reprovado em exames do Grêmio, Caíque busca segunda opinião médica: "Não há qualquer impedimento clínico"

Volante Caíque no enfrentamento contra o Grêmio, no Estádio Alfredo Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

O volante Caíque, do Juventude, se manifestou oficialmente pela primeira vez, nesta terça-feira (1º), sobre a reprovação em exames médicos realizados pelo Grêmio na semana passada. O jogador estava em processo de negociação com o clube da Capital, mas a transferência foi interrompida no último sábado (28), após os resultados dos testes.

Após a reprovação na avaliação médica do Grêmio, Caíque buscou uma segunda opinião. Por orientação de seu staff, o atleta procurou um especialista em medicina esportiva de Curitiba, referência nacional na área.

Caíque, então, passou por uma nova avaliação e uma nova ressonância, com o aval e acompanhamento do Juventude. O resultado dos exames realizados em Curitiba não apresentou qualquer impedimento clínico para a atuação do atleta no futebol profissional.

— O resultado dos exames realizados em Curitiba foi claro: não há qualquer impedimento clínico para minha atuação no futebol profissional, algo que vem ao encontro do que pensa o departamento médico do Juventude e mais alguns especialistas com quem tenho contato, consultados por minha própria vontade — diz parte da nota oficial publicada pelo atleta.

Na sua manifestação, Caíque fez questão de esclarecer que as recentes avaliações médicas que buscou, após a reprovação em exames do Grêmio, não têm relação com uma possível retomada de negociações. Segundo ele, o objetivo principal com essas novas análises é ter plena convicção de suas condições para "ajudar o Juventude na sequência da temporada.

— Não posso permitir que uma interpretação isolada coloque em dúvida meu comprometimento, minha saúde, minha imagem e minha carreira. Sigo focado, treinando e honrando a camisa do Juventude, clube que tenho respeito, carinho imenso e gratidão — finalizou o jogador.

Caíque teve uma lesão no ligamento anterior cruzado do joelho direito, em agosto no ano passado, e só retornou em maio de 2025. Nesta temporada, disputou cinco partidas pelo Campeonato Brasileiro, sendo quatro como titular do Juventude.

Confira a nota completa de Caíque