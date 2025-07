Reforço do Caxias revela por que aceitou o desafio e como pode ajudar o time na Série C

Jhonatan Ribeiro foi apresentado como reforço do Caxias para a sequência da Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

O ataque mais eficiente da Série C acaba de ganhar um novo ingrediente. Jhonatan Ribeiro, atacante de 32 anos que defendia o Goiânia, foi apresentado nesta quarta-feira (16) como o mais novo reforço do Caxias. Com faro de gol e experiência no currículo, ele chega para turbinar ainda mais o setor ofensivo que já é o mais efetivo da competição. O contrato será até o fim do Gauchão 2026.

— O Caxias já vinha falando comigo há algum tempo. Eu estava no Ypiranga, no ano passado, e tive a procura, depois que eu rescindi com eles. Por alguns outros motivos acabou não dando certo. Conseguimos concretizar essa contratação, e a minha vontade de vir para cá era muito grande — comentou o jogador, que completou sobre o que motivou acertar com o Caxias:

— O Júnior Rocha sendo um treinador, o ano passado ele conseguiu um acesso, justamente em cima do Ypiranga. Ele é um treinador muito inteligente. A minha vontade de trabalhar com ele já era enorme.

Com passagens por clubes tradicionais e uma bagagem recheada de experiências, Jhonatan Ribeiro segue escrevendo sua história. Aos 32 anos, o atacante que já vestiu as camisas de Brasiliense, Linense, Ypiranga, entre outros, chega ao Caxias após marcar quatro gols em 11 jogos pelo Goiânia nesta temporada.

Antes disso, também defendeu o Santa Cruz e, em 2023, foi peça constante no Ypiranga, onde disputou 41 partidas em quatro competições diferentes. Agora, ele se junta ao elenco grená para reforçar o ataque mais poderoso da Série C.

— Sempre joguei pelo lado direito, mas venho sendo utilizado no lado esquerdo, como um centroavante de mobilidade também. Já fui bastante utilizado, na ala também, mas de preferência o lado direito. Esperar a minha oportunidade, e quando tiver, fazer o melhor possível dentro de campo — comentou.

Jhonatan Ribeiro recebeu orientação do técnico Júnior Rocha. Porthus Junior / Agencia RBS

No ataque mais atuante da Série C, a concorrência é pesada — e Jhonatan Ribeiro sabe disso. Recém-chegado ao Caxias, o atacante terá a missão de buscar seu espaço em um setor que já balançou as redes 22 vezes em 12 jogos, ficando em branco apenas uma vez.

Em meio a um elenco que transforma chances em gols com naturalidade, Jhonatan chega para somar experiência e tentar deixar sua marca em um time que respira ofensividade.