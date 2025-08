Quem é o interino que pode comandar o Juventude diante do Santos

Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

A espera do Juventude pelo técnico Thiago Carpini para a sequência da temporada pode impactar diretamente no comando do time diante do Santos. A equipe alviverde entra em campo na próxima segunda-feira (4), às 20h, no Morumbis, pela 18ª rodada. Ainda sem o treinador pretendido, Gerson Ramos, auxiliar-técnico fixo do clube, pode estar na casamata diante do time santista.

Juventude e Thiago Carpini seguem em processo de negociação nas questões contratuais. Além disso, o principal fator que impede o anúncio do treinador é sua saúde. O treinador passou por uma cirurgia nesta semana, e o clube tem considerado esse aspecto com cautela nas tratativas. A situação médica do profissional é tratada como prioridade antes de qualquer definição oficial.

Com a indefinição sobre o novo treinador, Gerson Ramos pode ser o responsável por comandar o Juventude na partida contra o Santos. Desde quarta-feira (30), ele tem conduzido os treinamentos da equipe no CT do clube, mantendo a preparação do elenco enquanto a direção define os próximos passos.

Aos 44 anos, Gerson Ramos chegou ao Juventude no início de 2024, durante a pré-temporada. Naquele momento, trabalhou por alguns dias ao lado de Thiago Carpini, que logo depois assumiu o comando do São Paulo. Desde então, o profissional integra a comissão técnica do clube alviverde há um ano e sete meses.

Ainda em 2024, Gerson Ramos comandou o Juventude em uma partida oficial: o empate em 1 a 1 contra o Bragantino, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquele jogo, substituiu Jair Ventura e o auxiliar Emílio Faro, ambos suspensos.

Leia Mais Com técnico interino no comando, Juventude se reapresenta de olho no duelo contra o Santos

Antes de chegar ao Juventude, Gerson teve destaque no futebol do Distrito Federal. Em 2023, conquistou o título inédito do Candangão com o Real Brasília e foi eleito o melhor treinador do campeonato. Também venceu duas edições do Candangão Sub-20 e participou de duas Copas São Paulo.

Além disso, comandou o Samambaia na preparação para o Candangão 2024, encerrando a campanha de forma invicta, com cinco vitórias e dois empates. Como jogador, atuou como meio-campista e defendeu clubes como Paraná, São Caetano, Mirassol, Ponte Preta e Atlético-MG. Em 2017, encerrou a carreira de atleta. No ano seguinte, começou sua trajetória como auxiliar.