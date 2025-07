Preparador de goleiros multicampeão relembra histórias e comenta retorno ao Caxias após 22 anos

Marquinhos em treinamento no Estádio Centenário. Porthus Junior / Agencia RBS

Marcos Muniz Gomes, o Marquinhos, retornou ao Caxias neste ano. O Grená está de novo na sua trajetória como preparador de goleiros. Uma história que começou entre 1999 e 2003.

Natural de Farroupilha, ele reassume o posto com a experiência de quem conhece o ambiente do clube, tendo atuado tanto nas categorias de base quanto no time profissional. Sua volta marcou um reencontro com as raízes e com um projeto que busca o retorno à Série B.

Com uma carreira que ultrapassa fronteiras, Marquinhos traz na bagagem passagens por clubes tradicionais como Santo André, São Caetano, Goiás, América-RN, Portuguesa, Ceará e Paysandu. Fora do país, acumulou vivências no Japão, na Arábia Saudita e no Catar, ampliando sua visão de jogo e sua metodologia de trabalho. Desde março, no Centenário, ele tem a missão de fortalecer ainda mais a preparação dos goleiros grenás.

— Minha vinda pro Caxias foi muito circunstancial. Eu tinha acabado de chegar da Arábia Saudita. Estava há três meses aqui e o Joel Cornelli, que é meu amigo desde a época que eu trabalhava na base aqui do Caxias e ele era auxiliar do Tite, conversou com o Jefferson Ribeiro (auxiliar do clube). O Everson foi pro Grêmio e surgiu esse contato. Eu estava querendo ficar aqui por casa. As coisas aconteceram, juntamos o útil ao agradável — contou Marquinhos, em entrevista ao programa Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra.

Marquinhos teve várias conquistas na carreira, com títulos da Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Verde e troféus internacionais. No Caxias, na sua primeira Série C, quer ajudar na busca pelo sonhado acesso.

— É a minha primeira Série C. Então, quando eu recebi esse convite pra vir trabalhar no Caxias, é normal que tu vais investigar um pouquinho mais dessa divisão. Até então eu tinha trabalhado em Série B, em Série A. A Série C tem algumas peculiaridades. Não é um cenário que tu tens por hábito estar acompanhando toda hora — afirmou e completou:

— Posso dizer que foi uma grata surpresa. Encontrar esses atletas aqui no Caxias, porque todos eles, sem exceção, estão envolvidos nesse processo, porque a construção desse trabalho passa também por eles na motivação, na competitividade, porque todos querem jogar.

Japão

Entre 2005 e 2009, Marquinhos viveu uma experiência marcante no futebol japonês. Foi no Oita Trinita, ao lado do treinador Péricles Chamusca. Em solo asiático, mergulhou em uma cultura esportiva distinta. Foram quatro temporadas de aprendizado intenso e conquistas que ajudaram a consolidar sua trajetória internacional como preparador de goleiros.

— Os primeiros seis meses foram bem complicados, mas assim, quando tu fazes o que tu gostas... uma das coisas que eu aprendi: não leva o Brasil na mochila. Leva só as lembranças e as experiências, mas não leva a comparação, porque tu não vais encontrar. Eu fui com a cara e com a coragem, assim deu tudo certo — lembra.

Como virou preparador de goleiros

Ex-goleiro, passou pela base do Inter aos 13 anos e defendeu outros clubes como Santa Cruz e Aimoré. Na equipe de São Leopoldo, ainda como atleta, começou a replicar treinos que via no Inter e chamou atenção. Sem renovação como jogador, foi convidado a seguir como preparador de goleiros. Tentou voltar a jogar em Rio do Sul, mas sem receber salário.

Após desistir da carreira como goleiro por falta de oportunidades e estabilidade, chegou a trabalhar fora do futebol. Meses depois, recebeu um convite para treinar goleiros da base do São José. Em seguida, foi chamado pelo Caxias para a preparação da equipe para a Copa São Paulo. Ganhou espaço no clube e, após o título gaúcho de 2000, assumiu o profissional em 2001, permanecendo até 2003.

— Os caras me perguntam assim, como é que tu fostes goleiro? Eu fui de teimoso, com essa minha estatura. Mas eu até brinco, quando fui pra base do Inter com 13 anos eu já tinha esse tamanho, daí os caras achavam: "esse cara vai crescer e vai virar goleiro". E aí eu fui ficando — contou.

Fatídico jogo contra o Figueirense

Caxias e Figueirense em 2001, no Estádio Orlando Scarpelli. Jurandir Silveira / Ver Descrição

Marquinhos era o preparador de goleiros do Caxias no fatídico jogo contra o Figueirense, em 2001, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na época, o grená buscava o acesso à elite do futebol nacional, e o episódio teve desdobramentos jurídicos importantes. Marquinhos vivenciou de perto o clima tenso e as decisões que marcaram aquele momento histórico.

O Caxias acreditava que a decisão judicial poderia favorecer o clube, o que se confirmou na primeira instância. A expectativa mobilizou a torcida, especialmente por envolver a ida à Série A. No entanto, após a euforia inicial, veio o revés com a reversão da decisão.

Em 2025, os dois clubes se encontraram, com vitória grená por 3 a 2, e lá estava Marquinhos novamente.