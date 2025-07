Presidente do Juventude revela nova proposta de SAF e fala como assunto afetou vestiário 

Fábio Pizzamiglio participou do Show dos Esportes, da Gaúcha Serra. Porthus Junior / Agencia RBS

A possibilidade do Juventude ter uma parceria fora das quatro linhas, que se configure numa Sociedade Anônima do Futebol (SAF), ganhou força em 2025 com a proposta da empresa espanhola Five Eleven Capital. O investimento seria de R$ 400 milhões por um acordo de 10 anos.

A proposta está sendo debatida pelos conselheiros, Conselho de Administração e por um comitê criado para tratar da negociação.

Perguntado no Show dos Esportes, da Gaúcha Serra, se o clube necessita de um investidor para ter mais competitividade na Série A do Brasileiro, o presidente Fábio Pizzamiglio foi taxativo:

— Olha, pode ser uma das formas, mas assim, para a gente ir para um nível intermediário de tabela já é um orçamento que tem que dobrar o nosso. Para ter um mínimo de garantia para estar lá no meio de tabela, o que não é fácil, nosso orçamento está em R$ 130 milhões. Então, teria que ter um investidor para botar R$ 100 milhões por ano na Série A — comentou o mandatário alviverde, que completou:

— Então, chega um investidor, vou colocar R$ 100 milhões por ano no Juventude, em troca de quê? Ele vai querer ter um retorno, e esse retorno vai vir em quê? Tudo isso tem que ser pensado, e por quanto tempo ele vai fazer isso? A gente vê agora mesmo lá no Botafogo, o Textor, um dos clubes dele foi rebaixado (Lyon-FRA) porque não colocou o que tinha que colocar. O Textor e o Botafogo estão sendo obrigados a fazer alguns pagamentos que não estavam fazendo. Tudo isso tem mais de um lado.

Pizzamiglio ainda pediu calma para que todos no clube analisem todas as minúcias de um possível acordo.

— Às vezes, a gente é muito imediatista e quer esse retorno rápido. "Ah, se o clube vai disputar Libertadores no primeiro ano, no segundo ano..." e daí quando vê daqui a 10 anos está sem série, está sem investidor, está sem nada, sem patrimônio. Então, essas garantias que a gente tem que ter. O clube não pode entrar numa ideia que vai dar tudo certo com o investidor, nem vai dar tudo errado, tem que ser bem planejado.

Leia Mais SAF do Juventude: comissão do Conselho Deliberativo finaliza relatório com principais dúvidas e fundamentos

Nova proposta

O presidente do Juventude revelou que o clube aguarda uma nova proposta dos representantes da Five Eleven em breve.

— Está andando dentro do grupo do Conselho de Administração. A princípio, já no próximo mês deve vir uma outra proposta do investidor que vai ser analisada primeiro pelo Conselho de Administração. E se passar pelo Conselho de Administração, vai novamente ao Conselho Deliberativo. Então, isso não morreu, é algo que está sendo negociado pelo grupo de negociação com o investidor — apontou Pizzamiglio, ao Show dos Esportes.

Na manhã desta quarta-feira (2), o presidente alviverde voltou a comentar sobre o assunto durante participação no Bola nas Costas, da Rádio Atlântida.

Pizzamiglio revelou que o Juventude recebeu mais uma empresa interessada em fazer uma parceria. Mas admitiu que o clube não vai negociar com dois investidores ao mesmo tempo. Uma nova proposta só será considerada pelo Conselho de Administração se a negociação com os espanhóis for encerrada.

— Tivemos várias propostas e temos outras propostas chegando, mas a gente não negocia duas propostas ao mesmo tempo, o que a gente faz é deixar em stand by até finalizar a negociação com a Five Eleven.

Leia Mais Saiba o que pensa o diretor-executivo do Juventude sobre a possibilidade do clube virar SAF

SAF no ambiente alviverde

O tema SAF acabou tomando conta do ambiente alviverde e até mesmo o presidente do clube admite que isso acabou entrando e prejudicando o trabalho dos atletas e da comissão técnica no vestiário.