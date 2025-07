Presidente do Juventude revela aumento da folha salarial e comenta sobre fair play financeiro no Brasil

Fábio Pizzamiglio participou durante a semana do Show dos Esportes, na Gaúcha Serra. Porthus Junior / Agencia RBS

Com as quatro contratações realizadas durante a pausa de jogos no Brasileirão e a possibilidade de trazer mais três reforços, a direção do Juventude já trabalha com um aumento da folha salarial do elenco.

Nove atletas recentemente deixaram o Alfredo Jaconi, mas eram nomes que não figuravam entre os maiores salários do grupo, exceção ao meia Jean Carlos, negociado ao Criciúma.

No início de 2025, com um orçamento maior, a folha salarial do elenco alviverde iniciou em R$ 3 milhões, mas de acordo com o presidente Fábio Pizzamiglio, ela vai aumentar até o final desta temporada.

— Esse ano aqui a gente aumentou um pouquinho o orçamento do futebol, então a gente já começou o ano com R$ 3 milhões. Ano passado a gente tinha começado com R$ 2 milhões e foi subindo, terminamos com R$ 3 milhões. E esse ano aqui a gente deve terminar com R$ 3,5 a R$ 4 milhões — garantiu o presidente em entrevista ao Show dos Esportes, da Gaúcha Serra.

Fair Play Financeiro

Dentre as negociações que envolvem os clubes do futebol brasileiro, o presidente alviverde foi questionado se acredita ser viável o fair play financeiro no país, haja vista que muitas vezes os dirigentes contratam, compram e nem sempre pagam pelos direitos dos atletas.

— Tem um movimento para que isso aconteça. A gente viu que tem alguns clubes que já estão se posicionando contra, o que era esperado. Mas há um movimento, sim, para que isso aconteça. O novo presidente da CBF (Samir Xaud) já solicitou que quem quiser participar desse grupo de trabalho, o faça. Na primeira reunião, a gente vai sentir já como é que vai ser o clima, se vai ser algo só para inglês ver ou se realmente vai ter o fair play financeiro. Porque realmente é algo que está atrapalhando muito o futebol — admitiu o presidente alviverde, que ainda completou:

— Alguns clubes contratam, com contratações que superam o nosso orçamento em um jogador e quando vê, para de pagar salário. Poderia ter sido rebaixado, nesse caso específico, ano passado, que não estava apresentando futebol nenhum, trocou todo o time, não pagou ninguém e foi disputar Libertadores. Isso é bem complicado e já é difícil para o nosso tamanho bater nos grandes e ainda mais com os grandes sem querer pagar, sem escrúpulos, comprando jogador e não pagando salário.

Fábio Pizzamiglio ainda fez um alerta, por conhecer o cenário atual que envolve os clubes no Brasil.

— Do jeito que é o Brasil, é capaz do Juventude ter bloqueios de contratação e os grandes conseguirem continuar contratando. Porque o nosso orçamento é sempre muito enxuto, a gente não deixa brecha também. Quando faz orçamento, não estimamos vendas que não vão existir, sempre somos "pessimistas" na hora de fazer orçamento. Alguns clubes colocam valores superiores ao nosso orçamento só em vendas de jogadores. Depois não efetivam, mas não tem problema nenhum, não tem nenhuma multa, nenhuma cobrança com relação a isso e vai passando — finalizou o presidente alviverde.