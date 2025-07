"Precisava entender a vida, tive muitos erros", admite principal reforço do Juventude para o Brasileirão

Veron (D) já vem treinando há duas semanas com o grupo alviverde. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

O futebol não é apenas esporte. O ambiente formado nos arredores de uma partida vai muito além do que os três pontos em disputa nos 90 minutos. Nele há espaço para que os atletas busquem um novo rumo, não apenas em suas carreiras, mas também em suas vidas. É o caso de Gabriel Veron, reforço do Juventude para a sequência de Brasileirão 2025.

Aos 22 anos, o atacante já passou por grandes equipes como Palmeiras, Porto, Cruzeiro e Santos, onde estava por último emprestado pelos portugueses. O grande problema é que o jovem atleta jamais conseguiu fincar raízes marcantes nesses clubes porque o noticiário extracampo sempre foi um dificultador em seu caminho.

O Juventude sabia do histórico de Veron, mas apostou na reabilitação do atleta no Alfredo Jaconi por apostar no talento técnico da ex-joia palmeirense.

— Consideramos uma contratação especial, como todas as outras. Ele entendeu o tamanho do Juventude, sabe do propósito, está totalmente comprometido com o que o Juventude precisa fazer na temporada. Um atleta jovem. Eu já tive a idade dele. Acho que eu aprontei muito mais que ele quando eu tinha a idade dele. Então, a gente sempre comete erros, e não julga ninguém. Pelo contrário, a gente abriu as portas — revelou o executivo Júlio Rondinelli, na apresentação do atacante nesta quinta-feira (17).

E Veron não se esquivou de responder sobre o seu passado fora de campo.

— Acho que foi uma conversa muito importante também (com Júlio Rondinelli), uma conversa que eu precisava escutar, que eu precisava entender a vida, tive muitos erros. E enquanto isso, eu queria que vocês tirassem as suas conclusões daqui pra frente, que eu estou tendo uma nova jornada, uma nova oportunidade. Que o passado fique para trás e que vocês possam dar uma atenção maior de agora em diante — declarou o atleta.

Pelo Juventude, Veron já está apto para poder estrear no domingo (20), diante do Cruzeiro, em Belo Horizonte. O técnico Claudio Tencati já avisou que quer contar com o atacante para este jogo.

— Eu sei do meu potencial, sei que eu já mostrei isso. Tenho certeza que não desaprendi. Sei da dificuldade que é vir jogar aqui. Sei que é um grupo muito forte, já tive contato com o grupo e sei do comprometimento — alertou Veron, que ainda completou:

— Não estava vivendo uma das melhores fases na equipe do Santos, e creio que aqui vai existir muita competitividade também, como existia lá. Mas tenho certeza que aqui eu vou ter a oportunidade para poder mostrar meu futebol.

Histórico para deixar pra trás

As notícias fora das quatro linhas acabaram prejudicando a imagem de Gabriel Veron em alguns de seus ex-clubes. Por comportamentos noturnos que não condiziam com as diretrizes do Palmeiras, seu clube de origem, o jogador chegou a ser multado em 40% de seu salário e afastado do elenco em 2022.

Em seguida, foi negociado ao Porto por 10 milhões de euros (na ocasião equivalente a R$ 55 milhões). A presidente do Verdão, Leila Pereira, chegou a dizer que "Veron tinha vida noturna complicada".

No Cruzeiro, as notícias extracampo voltaram a interferir na passagem por Belo Horizonte. Como quando bateu o carro em uma placa de sinalização, após dirigir em alta velocidade.

Por sua vez, no Santos, o atacante foi multado novamente, desta vez por faltar a treinos reincidentemente. Titular diante do CRB, pela Copa do Brasil, o atleta não se apresentou no dia seguinte e, por isso, foi cortado da lista de relacionados para o duelo com o Grêmio, pelo Brasileirão 2025.