Pela 13ª rodada da Série C, Caxias tem "jogo de quadrangular" diante do Náutico

Invicto há cinco partidas e na liderança isolada, o Caxias carrega consigo a confiança de quem já vislumbra horizontes maiores na Série C. Nesta segunda-feira (21), às 19h30min, nos Aflitos, em Recife, encara o Náutico em um duelo que transcende a rodada: é quase um ensaio da próxima fase, quando os quadrangulares definirão os rumos da Terceira Divisão nacional.

— É um jogo interessantíssimo. A atmosfera vai ser de um jogo de quadrangular. Eu acho que é um grande momento. Sentir como vai ser a atmosfera da próxima fase. Mesmo nós não estando nela ainda, mas nós vamos classificar. E a gente confia muito que nesses sete jogos, a gente possa somar no mínimo três pontos que selam a nossa classificação — comentou o técnico Júnior Rocha, que completou:

— A gente conseguiu definir bem a estratégia pro jogo e não mudar a nossa postura. Acho que a gente vem fazendo um grande campeonato com a postura de sempre de ser uma equipe extremamente organizada, competitiva, com as suas funções bem definidas. Assim que a gente vai pra Recife. Nesse confronto direto. Jogo de G-8.