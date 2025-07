Ouça os gols de Gilberto na vitória do Juventude sobre o Sport pelo Brasileirão

Camisa 9 foi o destaque da partida disputada no Alfredo Jaconi.

A noite foi toda dele. O centroavante Gilberto foi o nome do Juventude na vitória sobre o Sport. O camisa 9 marcou os dois gols sobre os pernambucanos na noite desta segunda-feira (14), no Alfredo Jaconi.

O resultado fez o Verdão subir duas posições na tabela, ocupando agora o 17º lugar, com 11 pontos.

O primeiro gol surgiu após um cruzamento perfeito de Reginaldo, pela direita. Gilberto deu um testaço para estufar as redes.

No segundo, o centroavante tabelou com Taliari e recebeu na entrada da área para bater no canto de Gabriel VasconcelloS, definindo o 2 a 0 para o Ju.