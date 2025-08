Futebol da Gaúcha Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Ouça os gols da vitória de virada do Caxias diante de Ponte Preta

Líder, com 30 pontos, time grená encaminhou passagem para a segunda fase da Série C. Com gol aos 53 minutos, da segunda etapa, derrotou a equipe de Campinas, no Estádio Centenário

