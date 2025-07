OUÇA AGORA: Náutico x Caxias pela Série C do Brasileirão

O Futebol da Gaúcha transmite o confronto na Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM e no aplicativo GZH/opção Serra . A jornada esportiva inicia às 19h e a narração será de Eduardo Costa, com comentários de Maurício Reolon e reportagens de Rafael Rinaldi. Na central de esportes, Camila Corso.

O Caxias segue líder, com 27 pontos e vive sua melhor fase na temporada. O Náutico busca se firmar no G-8 e pode ganhar até três posições em caso de vitória. Atualmente, o mandante é 9º colocado, com 17 pontos. No histórico de confrontos entre as equipes, três vitórias pernambucano, dois empates e nenhum triunfo grená.