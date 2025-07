OUÇA AGORA: Juventude enfrenta o Sport pelo Brasileirão 2025

A bola vai voltar a rolar para o Juventude no Campeonato Brasileiro. Pela 13ª rodada, o Verdão encara o Sport, nesta segunda-feira (14), a partir das 20h, no Alfredo Jaconi .

O confronto reúne as equipes com piores campanhas na competição. O Verdão é apenas o 19º colocado, com oito pontos. Enquanto os pernambucanos estão na lanterna, com apenas 3.