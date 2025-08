OUÇA AGORA: Acompanhe a rodada dupla com os jogos de Caxias e Juventude

Transmissão tem início às 16h, na Atlântida Serra. Daniela Fanti / Agência RBS

Opostos na tabela de suas respectivas divisões, Juventude e Caxias jogam neste domingo (27). O Grená encara a Ponte Preta, às 16h30min, no Estádio Centenário, visando manter a liderança da Série C. Já às 18h30min, o Verdão enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova, buscando a recuperação na elite do nacional.

Os confrontos serão transmitidos pelo Futebol da Gaúcha na Atlântida Serra, no 105.7 FM, e também no Pioneiro em GZH/opção Serra.

A jornada dupla começa às 16h, com o pré-jogo e transmissão de Caxias x Ponte Preta, válido pela 14ª rodada da Terceira Divisão. O Grená é líder, com 27 pontos, seguido dos paulistas, com um a menos. A narração é de Eduardo Costa, com o repórter Rafael Rinaldi e o comentarista Maurício Reolon.

Assim que a partida na casa grená terminar, por volta de 18h30min, será a vez do Juventude, que precisa vencer para melhorar sua situação, atualmente em 18º na Série A, com 11 pontos. Tiago Nunes comanda a narração, com reportagem de Renan Silveira e comentários de Cristiano Munari. Camila Corso está na Central de Esportes em ambos os jogos.