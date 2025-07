Os segredos do Gramadense, a sensação da Divisão de Acesso

Time comandado pelo técnico Carlos Moraes tem cinco vitórias, três empates e uma derrota. Ulisses Castro / Agencia RBS

Com apenas 12 atletas acima dos 25 anos, o Gramadense é a grande surpresa da Divisão de Acesso. Na sua primeira participação no campeonato, o time ocupa a vice-liderança após nove rodadas.

O segredo está no trabalho e organização do clube. Fora de campo, a equipe constrói um moderno estádio na entrada da cidade. Dentro das quatro linhas, o time colhe os frutos por apostar na formação de jovens. A mescla com nomes experientes dá o alicerce para a boa campanha sob o comando do técnico Carlos Moraes.

O treinador não tem receio de lançar meninos de 18 e até 16 anos em uma Divisão de Acesso.

— A confiança dentro do trabalho e a sequência de jogos nos dá essa tranquilidade. O jovem é muito instável. Eu digo sempre que o meu papel aqui é sempre elogiar, mas ao mesmo tempo também puxar a orelha em algum momento. O jovem quando tem a sua oportunidade, acha que já está pronto. E precisamos estar sempre colocando ele dentro do patamar que realmente está. Ele treina exatamente igual aos outros, os mais experientes. E a gente premia aquele que está se dedicando — analisou o treinador, que completou:

— Tentamos montar um elenco com uma mescla. Jogadores experientes, mas com o DNA do clube. E o clube preza muito por isso, por esse DNA. Hoje a gente tem jogadores dentro do nosso elenco de 16, 17 anos. Nós sabíamos da dificuldade que ia ser a competição. E o grupo também fechou em prol desse objetivo.

PAREDÃO DO TREM DA SERRA

Goleiro André Lucas é o grande destaque do time. Ulisses Castro / Agencia RBS

O goleiro André Lucas, os zagueiros Rodrigo Paganelli e Léo Kanu e os atacante Gustavo Sapeka e Wesley Pacheco lideram a turma com mais de 30 anos no Gramadense. O camisa 1 defendeu o Caxias por seis anos e tem muita experiência. Ele é um dos destaques da competição e já acumula muitos milagres nos jogos do time.

— Estou fazendo bons jogos, uma campanha boa junto com a equipe. E estamos aí para buscar os objetivos do clube na temporada, que era, pelo menos, se manter na Divisão de Acesso. Demos um salto que quase ninguém esperava, e a gente está em cima brigando na tabela com o time que mais investiu na competição — comentou André Lucas, que falou mais sobre o clube:

— Estou conhecendo o projeto, a estrutura do clube que vem crescendo a cada dia a mais. Então, agora vai ter o estádio, o pessoal tem um projeto bacana de poder estar na primeira divisão. Todo mundo aqui mantém os pés no chão, não estão fazendo nenhuma loucura. É importante para mim voltar para o cenário, fazer bons jogos aqui, que eu almejo coisas grandes também.

"É POSSÍVEL SONHAR"

Meia Maurício está na sua quarta temporada no Gramadense. Ulisses Castro / Agencia RBS

Entre os muitos jovens da equipe está o caxiense Maurício, 23 anos. O meia foi revelado pela Apafut e já acumula uma boa experiência. Ele defendeu o Brasil de Pelotas em 2024 no Gauchão e ganhou bagagem. Este ano jogou no interior paulista.

— Na Divisão de Acesso, a disputa é muito acirrada, às vezes até o pessoal quer se aproveitar da juventude por ter experiência. O Carlos formou uma equipe muito diversificada. Tanto os mais experientes quanto os mais novos compraram a mesma ideia e a gente está nessa batida — disse Mauricio, que falou sobre a experiência no futebol gaúcho:

— Muda um pouco a característica de alguns times que a gente joga contra, a dupla Gre-Nal, dupla Ca-Ju. A Divisão de Acesso é muito física, é muita força.

Vice-líder da Divisão de Acesso, o Gramadense se encaminha para disputar o mata-mata em busca do acesso inédito à elite do Gauchão.