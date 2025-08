Os números preocupantes do Juventude na luta pela permanência na Série A

Após 15 partidas do Campeonato Brasileiro 2025, o Juventude vive um momento delicado dentro da competição. Com apenas três vitórias, 10 derrotas e dois empates, o Verdão ocupa o amargo 19º lugar da tabela, com 11 pontos .

Os números do Ju nesta edição coincidem com a campanha do rebaixamento em 2022. Naquele Brasileirão, após 15 rodadas, o Alviverde tinha os mesmos 11 pontos conquistados, mas com apenas duas vitórias. A defesa também havia sido a mais vazada (com 26 gols), com número inferior aos atuais 32 gols.