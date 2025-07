Os jogos dos times da Serra na 10ª rodada da Divisão de Acesso

Esportivo e Glória jogam no Estádio Montanha dos Vinhedos.

O final de semana será de muita bola rolando pela 10ª rodada da Divisão de Acesso, com os times da Serra Gaúcha em campo. As disputas terão quatro clubes da região atuando e um de folga. Um clássico também será disputado .

Neste sábado (5), às 15h, o Gramadense visita o Real Sport Club, em Tramandaí. A sensação da Divisão de Acesso é o time da Serra com 18 pontos, que ocupa a vice-liderança da competição.

Já no domingo, também às 15h, tem dois jogos envolvendo times da Serra. O Veranópolis enfrenta o Gaúcho, em Passo Fundo, em busca de pontos essenciais na competição. O VEC é quarto colocado com 15 pontos, enquanto o adversário é 14º, com cinco pontos.