O reforço que o técnico do Juventude espera contar para a partida contra o São Paulo

Lucas Fernandes aprimorou o condicionamento físico no Juventude nas últimas duas semanas. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Dos cinco reforços contratados pelo Juventude durante a intertemporada, dois ainda não fizeram sua estreia com a camisa alviverde: o meia Lucas Fernandes e o atacante Rafael Bilu.

Após a goleada para o Cruzeiro, no domingo (20), o técnico Claudio Tencati admitiu que espera contar com um deles para a partida contra o São Paulo, na quinta-feira (24), no Alfredo Jaconi.

— Eu acredito que o Lucas Fernandes possa estar à disposição. Seguramos ele para aprimorar um pouco mais a parte física, porque depois de todo o processo que a gente fez de trabalho, nós sentimos, e o próprio atleta também sentiu, que ainda precisaria de alguns dias a mais, para ele dar uma ajustada nessa questão física, já que também estava parado um período — revelou o treinador.

Curiosamente, Lucas poderá fazer sua estreia diante do time que o revelou. Foi no Tricolor Paulista que o meia despontou para o futebol, sendo negociado depois para o Portimonense-POR por cerca de R$ 10 milhões por 50% dos direitos federativos do jogador.

Já o atacante Rafael Bilu, com dores no joelho, deve continuar fora da equipe e é dúvida também para o duelo seguinte do Verdão, contra o Bahia, em Salvador.

— O Bilu, como ele teve um trauma no joelho, ainda está sob os cuidados da fisioterapia, do departamento médico, fazendo o trabalho de fortalecimento. Vai depender muito da sensibilidade dele de dor, e de estar liberado, então, para o São Paulo não sei. Talvez, o Bilu, para o próximo (Bahia) eu tenho certeza que ele já vai estar à disposição também — destacou Tencati.