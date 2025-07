O reforço que o técnico do Juventude ainda quer para a sequência de Brasileirão

Claudio Tencati quer a contratação d emais um meia-atacante. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Fora de campo, a direção do Juventude se movimentou para dar uma repaginada no elenco para a sequência de Brasileirão. O Verdão está na zona de rebaixamento da competição, com oito pontos, mas apenas a três do Vitória, o 16º.

Já estão treinando com o elenco de jogadores do Alviverde o volante Hudson, o lateral-esquerdo Marcelo Hermes e os atacantes Rafael Bilu e Gabriel Veron.

O clube ainda define detalhes para as vindas do goleiro Gatito Fernandez, do Cerro Porteño, e do volante Yonathan Rodrígues, do Nacional. Já o lateral-esquerdo Luan Cândido retornou ao Grêmio após o desfecho negativo da negociação entre Caíque e Tricolor.

Em contrapartida, oito jogadores deixaram o clube durante a pausa de jogos no Campeonato Brasileiro.

— Não há dúvida, a gente tinha ideias de saídas, e alguns já já tiveram suas saídas, outros ainda estão no clube. Podem ter um ou dois ou até três ou quatro atletas que podem ter saídas ainda, né? Como também as chegadas, a gente colocou pra direção e, principalmente pro Júlio (Rondinelli, diretor-executivo), o perfil de atletas que a gente entendia que era necessário, as posições e isso eles foram atrás, participei em vários momentos das decisões de alguns jogadores — confirmou o técnico Claudio Tencati em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Apesar de, num primeiro momento, o treinador não querer citar nomes ou posições que o clube ainda busca no mercado, Tencati deixou escapar que quer a contratação de mais um meia-atacante. Uma vez que Jean Carlos foi negociado com o Criciúma e Nenê já tem quase 44 anos.