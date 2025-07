O que diz o Juventude sobre o possível interesse do Inter no volante Caíque

Caíque vive nova indefinição no Juventude. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

A novela Caíque ganhou um novo capítulo envolvendo um velho conhecido. O Inter teria voltado a sondar a situação do volante do Juventude, aproveitando-se do interesse do Verdão na aquisição do goleiro Ivan, de 28 anos.

No entanto, o Juventude nega que haja, neste momento, uma negociação envolvendo a saída do camisa 95. Nem mesmo o desejo pelo goleiro Colorado é admitido publicamente.

Após a vitória sobre o Sport, por 2 a 0, na noite desta segunda-feira (14), no Alfredo Jaconi, o presidente Fábio Pizzamiglio garantiu, uma vez mais, que não chegou nada de oficial do Inter pelo volante.

A direção alviverde também rechaça uma negociação que não envolva uma quantia pela saída de Caíque. Uma simples troca está descartada.

Recentemente, o jogador esteve próximo de deixar o Alfredo Jaconi e se transferir ao Grêmio. Os clubes fecharam a transferência por R$ 5 milhões mais o empréstimo de dois atletas do elenco Tricolor ao Juventude. Como apenas o lateral-esquerdo Luan Cândido acertou com o Alviverde, o Grêmio teria que pagar mais R$ 2 milhões se não cedesse outro atleta, e a venda de Caíque chegaria a quantia de R$ 7 milhões.

Porém o Tricolor desfez o negócio alegando que Caíque não passou nos exames médicos. O Juventude e o atleta contestaram publicamente, e o volante chegou a fazer um novo exame, com um especialista de Curitiba, para comprovar que tem condições de atuar. Em agosto de 2024, Caíque teve uma lesão de ligamento cruzado anterior durante a partida com o Fluminense, pela Copa do Brasil.