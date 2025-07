O possível substituto de Pedro Cuiabá no meio-campo do Caxias diante do Náutico

Mantuan deve começar o jogo diante do Náutico. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias encara o Náutico na próxima segunda-feira (21), às 19h30min, pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Júnior Rocha não poderá contar com o volante Pedro Cuiabá, que está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na última partida. Para a vaga, o principal cotado é Mantuan.

O possível substituto tem quatro jogos nesta Série C e um gol marcado. Na temporada, são 11 partidas realizadas com a camisa do Caxias.

— Provavelmente. Nós temos mais duas sessões de treino. Estamos na dúvida porque é um jogo de competitividade extrema, mas o natural seria o Mantuan no lugar do Pedro — confirmou o técnico Júnior Rocha.

O goleiro Thiago Coelho, que sentiu dores na coxa no início da semana, voltou a treinar e começa como titular. O meia Tomas Bastos volta após cumprir suspensão na rodada anterior. O atacante Jhonatan Ribeiro, apresentado como reforço nesta semana, deve ser alternativa no banco de reservas.

A provável escalação do Caxias para o confronto é: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Mantuan e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Eduardo Melo.

A partida é considerada decisiva para as pretensões do Caxias na competição, já que o time enfrenta um adversário direto na luta por uma vaga na próxima fase. O clube grená lidera a Série C com 27 pontos, enquanto o Náutico ocupa a oitava colocação, com 17.