O atacante que o Caxias deve contratar para o lugar de Gabriel Lima

Jonathan atuou recentemente no Ypiranga e estava no futebol goiano.

Após a saída do atacante Gabriel Lima para o América-RN, o Caxias deve agir rápido e buscar uma reposição para o elenco de Júnior Rocha. E o nome que está em negociações com o clube é o de Jonathan Ribeiro, de 32 anos, que estava no Goiânia.