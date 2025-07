No último teste antes de voltar ao Brasileirão, Juventude goleia o Esportivo

Atacante Batalla marcou um dos gols do jogo-treino. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O Juventude recebeu o Esportivo na manhã desta terça-feira (8) no Alfredo Jaconi para realizar o último teste do elenco antes da retomada de Campeonato Brasileiro, na segunda-feira (14), diante do Sport. E a equipe alviverde venceu pelo placar de 5 a 2, com gols de Gilberto, Batalla, Taliari, Gabriel Veron e Nenê.

Na formação inicial, Tencati manteve o esquema com três atacantes. O time iniciou a atividade com Gustavo; Reginaldo, Wilker, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Hudson, Jadson, Mandaca; Batalla, Taliari e Gilberto.

E o primeiro gol veio logo aos 11 minutos. Reginaldo recebeu a bola com liberdade na direita e cruzou na medida para o testaço de Gilberto, no canto direito da meta do Tivo.

Em saída de bola errada da defesa, Jadson rolou para Batalla ampliar com um chute rasteiro no canto esquerdo, aos 23: 2 a 0.

Aos 34, depois de cruzamento da esquerda de Marcelo Hermes, Taliari cabeceou na trave e ainda pegou a sobra para estufar as redes e marcar o 3 a 0 para o Juventude.

Aos 44, em contra-ataque rápido e liberdade no lado direito defensivo, o Esportivo descontou com Gabriel Guimarães.

Nova formação

No segundo tempo, Tencati alterou as laterais e o esquema passou a ter um homem a mais no meio-campo: Nenê. A equipe teve: Gustavo; Hudson, Wilker, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Batalla e Babi.

Durante a atividade Ênio, Gabriel Veron, Natã, Giraldo, Abner e Adriano Martins entraram nos lugares de Batalla, Mandaca, Hudson, Jadson, Wilker e Marcos Paulo.

Aos 18 minutos, Gabriel Veron recebeu na ponta esquerda, invadiu a área e finalizou no canto pra fazer o quarto gol. O Esportivo ainda chegou ao segundo gol explorando a bola aérea, aos 36, através de Marcão.

Três minutos depois, de pênalti, Nenê ampliou para o Juventude: 5 a 2.

Assim, o Verdão encerra o período de jogos na intertemporada vencendo o Lajeadense por 4 a 0, seu time sub-20, por 5 a 1, e o Esportivo, por 5 a 2.