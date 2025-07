No topo da Série C, técnico Júnior Rocha fala sobre possível assédio de outros clubes e foco no Caxias

Técnico Júnior Rocha (E) e seu auxiliar Elton Macaé. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O técnico Júnior Rocha vive um grande momento na sua trajetória à frente do Caxias. Com impressionantes 80% de aproveitamento, o treinador comanda a equipe grená na liderança isolada da Série C do Campeonato Brasileiro. A sequência positiva, marcada por vitórias convincentes e desempenho sólido, tem colocado o clube entre os principais candidatos ao acesso.

Durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (18), Júnior Rocha foi questionado sobre um tema que sempre preocupa a torcida. A valorização profissional que o bom momento naturalmente traz. O técnico reconheceu o cenário, mas reforçou seu compromisso com o projeto atual.

— Estamos na liderança, na Série C, fazendo o campeonato que a gente vem fazendo. Aí tu vai vendo os números de destaque, melhor ataque, maior número de vitórias. É o mercado, sabe, mas uma coisa eu posso te falar. Estamos todos felizes aqui. Não temos porque sair daqui para jogar uma Série B, nós podemos colocar o Caxias na Série B e o ano que vem jogar a Série B aqui.

A fala do treinador reflete o ambiente de confiança que se instalou no clube. Com a classificação bem encaminhada e o time em ascensão, o Caxias vive um momento importante de estabilidade e protagonismo nacional — e o técnico, peça-chave nesse processo, sabe da responsabilidade que carrega.

— Falei para os atletas, desfrutar, com responsabilidade, com todo o empenho que a gente tem colocado nos jogos e nos treinamentos, no nosso dia a dia aqui, no ambiente de trabalho. A competição é muito difícil, nós não podemos vacilar, não dá pra relaxar. Mesmo nós tendo quatro pontos de diferença do vice-líder, mas a competição tá muito próxima — finalizou Júnior Rocha.