No retorno ao Brasileirão, Juventude derrota o Sport e volta a vencer após oito rodadas

Verdão voltou a comemorar resultado positivo em casa. Porthus Junior / Agencia RBS

Depois de 43 dias, o Juventude entrou em campo para um jogo oficial e se reencontrou com as vitórias. Em confronto direto de duas equipes que estão na zona de rebaixamento, o time alviverde bateu o Sport por 2 a 0, com dois gols do centroavante Gilberto. A partida na noite desta segunda-feira (14), no Estádio Alfredo Jaconi, foi válida pela 13ª rodada.

Com o resultado, a equipe alviverde chega a 11 pontos e subiu para a 17ª posição. Foi a primeira vitória sob o comando do técnico Claudio Tencati.

O próximo compromisso do Verdão na Série A será diante do vice-líder Cruzeiro, domingo (20), às 16h, em Belo Horizonte.

Com sete novidades em relação ao último jogo pelo Brasileirão e duas estreias, o Ju iniciou a partida tentando pressionar o Sport. Aos cinco minutos, Batalla recebeu na esquerda e cruzou para Marcelo Hermes, um dos estreantes, desviar de cabeça para a defesa de Gabriel.

Aos 11 minutos, o ex-goleiro do Ju não teve chances. Reginaldo recebeu de Jadson e fez um cruzamento perfeito para Gilberto cabecear no ângulo: 1 a 0.

O Sport respondeu aos 16. Barletta recebeu com liberdade e finalizou de pé esquerdo. Gustavo fez a defesa e Reginaldo jogou pela linha de fundo. O atacante do Sport voltou a finalizar aos 21, com desvio na defesa, e o goleiro do Ju fez a defesa.

Dois minutos depois, Gilberto avançou cara a cara com Gabriel, e perdeu um gol incrível. Para sua sorte, o lance já havia sido anulado por impedimento.

A sequência da primeira etapa teve o Sport controlando o jogo e encontrando espaços no lado esquerdo do ataque. Aos 36, após falta forte de Jadson em Barletta, Sergio Oliveira cobrou direto e o desvio do ataque pernambucano assustou o goleiro Gustavo.

Na reta final da primeira etapa, o Ju até teve chances de ampliar, com Batalla, que pecou pela individualidade.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Ju quase ampliou logo aos dois minutos. Mandaca recuperou a bola no campo de ataque, tabelou com Taliari, entrou na área e finalizou cruzado para fora.

No minuto seguinte, Gilberto aproveitou uma bobeira da zaga, recebeu de Taliari e estufou as redes de Gabriel: 2 a 0.

No lance seguinte, a zaga do Juventude saiu errado e o Sport teve a grande chance de descontar, mas Zé Lucas finalizou para fora. Aos 10, o time pernambucano balançou as redes. Lucas Lima cobrou falta pelo lado direito e Rafael Thyery cabeceou na trave. A bola tomou efeito e entrou. Porém, um atleta do Sport que estava impedido participou do lance e o gol foi anulado após revisão no VAR.

O Sport seguia melhor e criou outra grande oportunidade aos 17. Lucas Lima recebeu na área e cruzou para o meio onde Barletta desviou de cabeça. O goleiro Gustavo fez grande defesa e espalmou sobre o gol.

Para tentar retomar o domínio do jogo, Claudio Tencati promoveu duas entradas: Caíque e Giovanny nas vagas de Hudson e Batalla.

A reta final da partida foi de um Juventude que conseguiu controlar o ímpeto do rival. Já com Nenê, Matheus Babi e Alan Ruschel em campo, a equipe alviverde viu o adversário girar a bola de um lado para outro e finalizar pouco. Nos acréscimos, Atencio até teve boa oportunidade, mas parou no goleiro Gustavo.

Depois de mais de três meses, o Ju voltou a vencer.

FICHA TÉCNICA

Brasileirão - 13ª rodada

Juventude 2x0 Sport

Estádio Alfredo Jaconi

JUVENTUDE

Gustavo; Reginaldo, Wilker, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Hudson (Caíque, 20/2º), Jadson e Mandaca (Alan Ruschel, 43/2º); Batalla (Giovanny, 20/2º), Taliari (Nenê, 30/2º) e Gilberto (Matheus Babi, 30/2º). Técnico: Claudio Tencati

SPORT

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús (Jefinho, 22/2º); Zé Lucas (Pedro Augusto, 39/2º), Rivera e Sérgio Oliveira (Atencio, 22/2º) e; Lucas Lima, Gonçalo Paciência (Kevyson, int.) e Barletta (Romarinho, 22/2º). Técnico: Daniel Paulista