"No início, eu achei que a gente abdicou um pouco de jogar", avalia técnico do Caxias após derrota para o Náutico

Júnior Rocha comentou desempenho da equipe em Recife após a derrota. Vitor Soccol/S.E.R. Caxias / Divulgação

A série de cinco vitórias seguidas na Série C do Brasileiro do Caxias foi interrompida na noite desta segunda-feira (21) em Recife. Pela 13ª rodada, o Náutico freou os ânimos grenás em chegar aos 30 pontos e encaminhar a classificação à segunda fase. Vitória pernambucana por 2 a 0.

Após o duelo, o técnico Júnior Rocha enalteceu o duelo que, como já havia comentado antes mesmo da bola rolar, tomou ares de "jogo de quadrangular".

Leia Mais Caxias perde para o Náutico, mas continua na liderança da Série C do Brasileiro

— Duelo de quadrangular. Isso é bom, porque nos mostra a importância de estar no G8, porque o Náutico iniciou a rodada fora do G8. Mostra para nós essa importância de estar no G8, valorizar nossa campanha. Valorizar os jogos que a gente vem fazendo e essa atmosfera aqui é o que nós vamos encontrar no quadrangular, se Deus quiser — apontou o comandante grená, que ainda comentou:

— No início, eu achei que a gente abdicou um pouco de jogar e depois fui passando para eles (atletas) que a responsabilidade era minha, que nós tínhamos que jogar mais, tentar jogar mais e aí a gente conseguiu equilibrar o jogo do Náutico. Poderíamos ter feito o gol, assim como nós poderíamos ter sofrido o primeiro gol.

Júnior Rocha ainda comparou o investimento dos pernambucanos para a disputa da competição como uma das justificativas pela vitória do Náutico.

— Começando pelo investimento, né? O Náutico faz um investimento se não o triplo, o dobro do que a gente faz. Mas mesmo assim a gente conseguiu competir, vamos competir com qualquer equipe da Série C. Sem dúvida nenhuma, a gente tem uma equipe extremamente disciplinada. Os caras se doam ao máximo, se doam no dia a dia, que é onde tudo acontece — apontou o técnico, que ainda completou:

— Faz a diferença a atmosfera de jogar em casa, como foi aqui, faz com que o Náutico se jogue mais para cima e aí a gente também não soube, às vezes, aproveitar essas brechas, essas lacunas aí. Mas é como eu estava falando para eles no vestiário agora. Isso que aconteceu aqui nos cria casca.