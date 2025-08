No G-6, com desfalques e invicto contra o Juventude em casa: como chega o Bahia para o duelo de domingo

Assim como o Juventude, o Bahia também teve jogos adiados pelo Brasileirão 2025 em virtude da participação do clube na Copa Sul-Americana. Mas a equipe de Rogério Ceni foi eliminada na terça-feira (22) nos playoffs da competição internacional pelo América de Cali-COL , ao perder por 2 a 0, depois de sair de Salvador com um empate.

A equipe baiana vem de um empate em 1 a 1 contra o Fortaleza, no Ceará, e tenta se aproximar do G-4. A diferença do quarto colocado, o Bragantino com 27 pontos, é de apenas dois.