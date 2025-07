Náutico x Caxias: onde assistir, horário e escalações pela Série C

Náutico e Caxias se enfrentam pela 13ª rodada da Série C. Arte Pioneiro / Agencia RBS

O Caxias entra em campo nesta segunda-feira (21), às 19h30min, para enfrentar o Náutico no estádio dos Aflitos, em partida válida pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O time grená vive um excelente momento na competição, vindo de cinco vitórias consecutivas, o que o coloca em boa posição na tabela e com moral elevada para o confronto fora de casa.

Já o Náutico tenta se recuperar após empatar com o Figueirense na última rodada. Jogando diante de sua torcida, o Timbu busca retomar o caminho das vitórias para se manter na briga por uma vaga no G-8.

Prováveis escalações:

NÁUTICO: Muriel; Arnaldo, Carlinhos, Matheus Silva e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio; Patrick Allan, Vinícius, Kelvin e Bruno Mezenga (Paulo Sergio). Técnico: Hélio dos Anjos.

CAXIAS: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Mantuan e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Eduardo Melo. Técnico: Júnior Rocha

Arbitragem para Náutico x Caxias

Angleison Marcos Vieira Monteiro, auxiliado por Adenilson de Souza Barros e Joverton Wesley De Souza Lima (trio de Rondônia)

Onde assistir a Náutico x Caxias

O SportyNet e o SportyNet + anunciam a transmissão com imagens da partida;

A Gaúcha Serra transmite o Futebol da Gaúcha a partir das 19h, no 102.7 FM e no aplicativo GZH, opção serra.

Como chegam

O Caxias vive grande fase na Série C do Campeonato Brasileiro e lidera a competição com 27 pontos. A equipe grená acumula cinco vitórias consecutivas e vem mostrando força também fora de casa, com triunfos nas duas últimas partidas como visitante. O desempenho consistente coloca o time como principal candidato ao acesso neste momento da temporada.

Do outro lado, o Náutico inicia a rodada com 17 pontos, 10 a menos que o líder. Apesar da distância na tabela, o time pernambucano mantém uma sequência invicta de quatro jogos. No entanto, os dois empates mais recentes frearam a reação alvirrubra, que busca retomar o caminho das vitórias para se aproximar do G-8 e seguir sonhando com a classificação.