"Não tem jogo fácil", garante goleiro do Caxias antes de duelo contra rival do Z-4 da Série C

Goleiro grená valorizou o bom momento vivido no clube. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

Um time está na liderança e o outro no Z-4 da Série C do Brasileiro. Quando Caxias e Anápolis entrarem em campo neste domingo (13), às 19h, no Estádio Centenário, o favoritismo estará todo do lado grená. Mas, dentro de campo, o time comandado por Júnior Rocha sabe que não pode baixar a guarda.

— Sabemos que não tem jogo fácil. O Anápolis vem com uma troca de treinador, venceu a primeira, e tem a confiança elevada. Temos um jogo muito forte dentro de casa, e confiamos que será uma grande partida diante do nosso torcedor — avaliou o goleiro Thiago Coelho.

A equipe goiana venceu pela primeira vez na competição na última rodada. Em casa, fez 1 a 0 no Itabaiana, na estreia do técnico Gabardo Júnior. Mesmo assim, ocupa apenas a 18ª colocação, com 10 pontos em 11 jogos. Foram sete empates até aqui na Terceira Divisão.

Sendo assim, a expectativa é de que o Anápolis venha a Caxias do Sul com uma proposta reativa, pensando primeiro em marcar o poderoso ataque grená, o melhor da competição.

— Quando você é líder, chama mais a atenção, é mais estudado. Isso é bom também. Acredito que nosso segredo é trabalhar firme no dia a dia. Compramos a ideia do treinador, e fazemos o que se pede. Está dando certo e encaramos toda partida como uma final. Isso está nos colocando em uma posição privilegiada na tabela — destacou o goleiro grená, que fez uma autoavaliação do seu momento no clube, sendo decisivo para algumas vitórias nesta Série C:

— É o melhor momento desde quando eu cheguei. Quando cheguei aqui ao Centenário, Deus falou comigo que eu faria história neste clube. Junto com todos os companheiros, acredito que estamos no caminho certo. Mas sem nenhum tipo de relaxamento.

Sem relaxar e de olho em uma classificação antecipada, o Caxias ainda terá mais dois treinamentos, na sexta-feira e no sábado, antes da partida diante do Anápolis. O meia Tomas Bastos, suspenso, será o desfalque. Yann Rolim deve ser o substituto. O volante Vini Guedes volta a ficar à disposição após cumprir suspensão em Alagoas.