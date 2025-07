"Não há interesse", diz diretor-executivo do Juventude sobre venda de Jadson ao Athletico

Jadson tem contrato com o Verdão até 2026. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Athletico insistiu na contratação do volante Jadson para o elenco que disputa a Série B do Brasileiro. No entanto, o Juventude descartou a saída do atleta neste momento por considerar Jadson peça fundamental para o time confirmar a permanência na Série A do Brasileirão ao final da competição.

— Quando estive nos Estados Unidos, recebi uma ligação do agente do treinador (Odair Hellmann), e naquele momento eu neutralizei. Não há interesse. E aí, por outros caminhos, pela boa relação do Juventude com o Athletico, fomos abordados sobre o interesse — admitiu Rondinelli, que completou:

— O Jadson é um capitão. O Jadson é um gestor de vestiário, é um cara que colabora com o meu trabalho, colabora com a campanha do Juventude. É um cara que se envolve na integralidade, no seu mental, no seu esforço físico, em tudo. O Jadson é o perfil nato de um capitão vencedor. E ele já venceu bastante, ele já sofreu bastante aqui também. É uma peça importantíssima para a sequência do Juventude.

Saída no fim do ano?

O Juventude conta com Jadson para a sequência do Brasileirão, mas não descarta, até como forma de agradecimento pelos cinco anos em que o atleta veste as cores do clube, negociá-lo ao fim da temporada.