"Não há dúvida que mexe com a cabeça", diz técnico do Juventude sobre atletas que tiveram negociações de saída frustradas

Claudio Tencati comandando atividades no CT Alviverde. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Recentemente o zagueiro Abner e o volante Caíque estiveram próximos de deixar o Juventude. O defensor esteve acertado com o Botafogo, mas os cariocas não apresentaram as garantias bancárias exigidas pelo Verdão para concretizar o negócio. Já o meio-campista chegou a se apresentar ao Grêmio para fazer exames médicos, mas o Tricolor deu pra traz na contratação alegando que o atleta não havia passado no teste clínico.

Sendo assim, os dois tiveram que se reintegrar ao elenco de Claudio Tencati para a disputa do Brasileirão. Com as negociações encerradas e os sonhos de mudar de ares e ter um salário maior frustrados, Caíque e Abner tiveram uma conversa com dirigentes, comissão técnica e demais atletas do clube. E, de acordo com o técnico alviverde, as propostas mexeram com os dois jogadores.

— Não há dúvida que mexe com a cabeça, é normal, a gente é ser humano, se fosse comigo seria da mesma forma. O Caíque talvez um pouco mais maduro, pelo processo de vida, experiência, então já conseguiu absorver, mesmo tendo a frustração, a família, mas já conseguiu absorver — declarou Tencati, que admitiu que a situação de Abner exigiu mais cuidados:

— A gente percebe que ele perdeu um pouco do ímpeto, então agora já vai recuperar esse ímpeto dele e estamos colocando e falando a ele que agora vá construir esse caminho de novo e é aqui. Se construir esse caminho no Juventude, para ter esse olhar do Botafogo como teve, então o primeiro foco é com o Juventude. Vai ter um bom contrato, ou se aparecer algo em virtude do que fez pelo clube, então que trabalhe firme. É um bom menino, mas tem essa questão de que ficou um pouco mais atrelado, por que não saiu, há frustração, mas agora vamos recuperá-lo.

Abner ainda tem boas chances de ser negociado e, de acordo com o presidente Fábio Pizzamiglio, o futebol europeu deve ser o destino do atleta. Verona, da Itália, e o Grupo City são alguns dos interessados de fora. No Brasil, além de Bragantino, o Cruzeiro demonstrou interesse em Abner, mas sem fazer proposta oficial.

Já a situação de Caíque — que tem contrato até o final de 2025 com o Ju — é de que ele fique à disposição para a partida contra o Sport no dia 14. Com cinco jogos no Brasileirão, ele ainda pode entrar em campo uma vez pelo Juventude até se transferir a outra equipe da Série A. O clube ainda estuda uma renovação de contrato.