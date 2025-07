"Não é sorte estar vencendo tantas partidas", avalia herói da vitória do Caxias sobre o CSA

A vitória da maturidade do Caxias na Série C do Brasileiro foi conquistada no sábado (5), em Maceió. Diante do CSA, um dos time mais competitivos dentre os 20 participantes, o Grená foi efetivo no primeiro tempo e soube sofrer no segundo. No final, o triunfo por 3 a 2 manteve a equipe na liderança e cada vez mais próxima do quadrangular decisivo pelo acesso à Série B.