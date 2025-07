Na volta ao Brasileirão, Juventude busca recuperação e estreia reforços diante do Sport

Lateral Marcelo Hermes deve ser uma das novidades do time. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Nesta segunda-feira (14), a partir das 20h, o Juventude volta a campo pelo Brasileirão 2025 diante do Sport, no Alfredo Jaconi, buscando um recomeço na competição. Depois de 43 dias sem jogos oficiais, o clube mudou a fotografia da equipe e nutre a esperança de que pode deixar a zona de rebaixamento e trilhar um novo caminho na Série A.

E para que isso aconteça, cinco reforços foram contratados para encorpar o elenco. E pelo menos dois deles devem fazer sua estreia nesta segunda-feira (14): o lateral-esquerdo Marcelo Hermes e o volante Hudson.

— É um grupo que está trabalhando forte no dia a dia, um grupo qualificado. Acredito que a gente tem tudo pra sair dessa situação. Eu estou muito feliz e muito motivado por estar vestindo essa camisa e espero que, no decorrer do ano, a gente possa conquistar o objetivo principal que é a permanência — declarou Hermes.

E apesar de considerar Caíque o titular da abertura do meio-campo, a falta de um melhor condicionamento físico durante a intertemporada pode fazer com que Tencati escale Hudson diante dos pernambucanos.

— Todo jogador quer estar aqui disputando a Série A. É uma competição muito importante. Atuei também como lateral-direito e onde o Tencati me utilizar, eu vou estar disposto sempre a ajudar o clube — declarou o volante.

Os outros três reforços contratados pelo clube foram os atacantes Rafael Bilu e Gabriel Veron e o meia Lucas Fernandes. Este último precisará de mais tempo para ficar 100% apto fisicamente para estrear pelo Ju.

Remanescente em alta

Taliari durante treinamento no CT Alviverde. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

Não só nos reforços o Juventude deposita as esperanças de que será mais forte após parada para o Mundial de Clubes. Atletas do elenco que estavam no clube há mais tempo também aproveitaram o período sem jogos para ficar na ponta dos cascos.

É o caso do atacante Gabriel Taliari. O jogador foi um dos destaques da equipe nos jogos-treinos preparatórios para a volta do time no Brasileirão, marcando quatro gols nos três testes realizados pela equipe.

— Essa parada serviu pros times que não vinham tão bem terem tempo pra trabalhar. Os jogos-treino serviram para ganharmos confiança, entrosar os novos jogadores que chegaram também, pra nos conhecermos. É claro que dá confiança, pro retorno, pra gente estar fazendo um grande trabalho e voltar bem, voltar com vitória. E se Deus quiser, com gols — declarou o camisa 19.

Taliari ainda lembrou que, para deixar a incômoda situação na tabela, o time precisa voltar a ser "chato" dentro de casa.