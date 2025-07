"Na liderança, os jogos serão mais difíceis", diz técnico do Caxias após quinta vitória seguida na Série C

Técnico Júnior Rocha lidera o Caxias que está com 27 pontos na Série C. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Líder e cada vez mais líder. Esse é o Caxias do técnico Júnior Rocha na Série C. A vitória diante do Anápolis, por 1 a 0, neste domingo (13), foi a quinta seguida na Terceira Divisão nacional. O 100% no Estádio Centenário foi mantido. Agora, o time grená está com quatro pontos de vantagem para o vice-líder da competição, que é a Ponte Preta.

— Todo mundo viu como se desenhou o jogo. É um time muito competitivo, alto e com um nível de força típico do Campeonato Gaúcho. A gente não se encontrou no primeiro tempo da forma como a gente costuma performar. Muita bola parada e disputa. No intervalo, fizemos alguns ajustes para termos superioridade número no terço de finalização. Fomos merecedores. Caiu no pé de quem tinha cair, pelo exemplo dele. Em campeonato tão dificil, o importante é somar os três pontos. Temos sete jogos para confirmar a nossa classificação — comentou o técnico.

O jogo foi decidido pelo meia Yann Rolim, que substituiu Tomas Bastos suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com os resultados positivos e o time bem, fica cada vez mais dificil para o treinador dar chance para outros atletas.

— Estou passando por algo que não passei na minha carreira. Eu tenho vontade de dar mais oportunidade para mais atletas, mas os caras não dão espaço. A ideia é oportunizar, mas a equipe vencendo, tem aquele ditado antigo, mas time que está ganhando não se mexe — analisou o técnico.

Com Júnior Rocha no comando, o Caxias tem 10 partidas e oito vitórias na Série C. Um aproveitamento acima da média. Números que comprovam a liderança com 27 pontos, quatro a mais que a Ponte Preta, segunda colocada. Além disso, abriu 11 pontos para o primeiro time fora do G8.

— Eu não faço nada diferente do que a maior parte dos treinadores fazem. Todos os jogadores treinam igual. Para mim não é surpresa. Esse pessoal que entra e cumpre as mesmas funções no treino, eles melhoram nosso time. O pessoal sai cansado, porque já cumpriu a função. Não fizemos um jogo espetacular. Fomos bem marcados. O adversário nos estudou. Na liderança, os jogos serão mais difíceis — finalizou.

O Caxias volta a campo na segunda-feira (21), às 19h30min, diante do Náutico, em Recife, pela 13ª rodada da Série C.