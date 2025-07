Maria Eduarda Stumpf representa a seleção brasileira em competição na Coreia do Sul

A paratleta da Associação Caxiense de Taekwondo (ACTKD), Maria Eduarda Machado Stumpf , está na Coreia do Sul para representar a seleção brasileira no World ParaTaekwondo Open Challenge 2025, uma das competições mais importantes da temporada na modalidade .

O evento distribui 40 pontos no ranking mundial da modalidade. Maria entra no tatame na madrugada de quinta para sexta-feira, no horário de Brasília, e aguarda a definição da vencedora da luta preliminar entre as representantes de Nepal e da AIN (atletas refugiados).