Luciano decide no fim e Juventude perde para o São Paulo

Equipe de Mandaca teve dificuldades para construir jogadas diante do Tricolor no Alfredo Jaconi, Neimar De Cesero / Agencia RBS

Nem a força do Alfredo Jaconi ajudou. Não faltou garra nem competitividade, mas sim qualidade e agressividade para o Juventude diante do São Paulo na noite desta quinta-feira (24) pela 16ª rodada do Brasileirão 2025. O futebol apresentado foi insuficiente para a equipe superar o Tricolor. Derrota alviverde por 1 a 0, com gol marcado por Luciano, aos 39 minutos do segundo tempo. Assim, a equipe permanece no Z4, em 18º com 11 pontos, e segue a três de distância para o Vasco, o 16º.

— Primeiramente, pedir desculpas pro torcedor, a gente é forte em casa, mas estamos deixando a desejar fora, não podemos deixar estes detalhes dentro de casa escaparem, não adianta ficar lamentando, temos que recuperar o quanto antes fora — avaliou o atacante Taliari.

O Verdão volta a campo no próximo domingo (28), diante do Bahia, às 18h30min, em Salvador. O zagueiro Marcos Paulo, o volante Caíque e o centroavante Gilberto receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos para este confronto.

Gustavo evita o pior

O Juventude entrou em campo mais uma vez modificado. O esquema, como havia adiantado Claudio Tencati, voltou a ser o 4-3-3, tendo em Veron e Batalla as novidades entre os 11 iniciais. Por sua vez, Hernán Crespo colocou Sabino entre os três zagueiros e Alisson na meia-cancha do Tricolor como atrações para o duelo.

E justamente no meio-campo, o São Paulo envolveu mais o Verdão e controlou as ações até a metade do primeiro tempo, mesmo tendo poucas chances de gol. O Juventude só reagiu, com mais volume de jogo, tardiamente, mas ao errar muitos passes, o time deixou de construir jogadas de contra-ataque.

A primeira chegada alviverde veio dos pés de Gabriel Veron. O atacante recebeu na entrada da área e bateu sobre o gol. A resposta dos paulistas também veio numa conclusão da intermediária de André Silva, que passou à direita de Gustavo. O camisa 1 ainda evitou o gol de Bobadilla aos 14 minutos. Caíque errou o bote e o meia finalizou da entrada da área no canto, para boa defesa do goleiro.

Gustavo foi o grande destaque do primeiro tempo. Aos 40, o camisa 1 se esticou todo para espalmar a bola em finalização de Alisson e evitou que ela entrasse no canto direito. O Tricolor voltou a pressionar no final, mas a defesa alviverde tratou de se defender como pôde.

Pouca produtividade e castigo no fim

O Alviverde voltou com Abner no lugar de Marcos Paulo no segundo tempo. O camisa 47 já havia sido amarelado e esteve abaixo de rendimento na etapa inicial. E com menos de um minuto de partida, Marcelo Hermes levantou o torcedor da arquibancada ao finalizar com perigo em bola desviada pela marcação são-paulina.

Do outro lado, Wendell quase deu o troco. Em boa trama de contra-ataque, Luciano rolou para André Silva que abriu na esquerda para o lateral chutar forte, próximo ao ângulo esquerdo. Em seguida, Mandaca evitou o gol dos visitantes, após rebote de Gustavo.

Com as linhas de marcação adiantadas, o São Paulo seguiu pressionando e trocando passes no campo ofensivo, obrigando o Juventude a se defender. Insatisfeito com o rendimento de seus homens de frente, Tencati mandou a campo Ênio, Babi e Taliari nos lugares de Batalla, Gilberto e Veron. Este último já se tinha a ideia de que não pudesse atuar os 90 minutos.

O Ju passou a ter mais posse de bola no ataque, mas faltava qualidade para finalizar as jogadas. Por isso, a última tentativa para mudar o cenário do jogo para o Alviverde foi a entrada de Nenê, aos 30.

Mas quem balançou as redes foi o São Paulo. Aos 39, Ferreira entortou a marcação de Abner pela esquerda e rolou para Marcos Antônio. O meia apenas deu um toque ao lado para Luciano empurrar a bola pro fundo das redes: 1 a 0.

Após o gol, o time não foi capaz de ameaçar o goleiro Rafael que saiu de campo sem sujar o uniforme.





Ficha técnica

Juventude 0x1 São Paulo

16ª rodada do Brasileirão 2025

Estádio Alfredo Jaconi

JUVENTUDE: Gustavo; Reginaldo, Wilker, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca (Nenê, 30/2º); Veron (Taliari, 22/2º), Batalla (Ênio, 15/2º) e Gilberto (Babi, 15/2º). Técnico: Claudio Tencati

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric (Rodriguinho, 19/2º), Bobadilla, Marcos Antônio (Enzo, 42/2º), Alisson (Luan, 42/2º) e Wendell (Pablo Maia, 42/2º); Luciano e André Silva (Ferreira, 31/2º). Técnico: Hernán Crespo

Gols: Luciano (S), aos 39 minutos, no segundo tempo.

Cartões amarelos: Marcos Paulo, Gilberto, Caíque (J). André Silva, Luciano (S)

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio-DF, auxiliado por Nailton Júnior de Sousa Oliveira-CE e Daniel Henrique da Silva Andrade-DF. Quarto árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf-MS. VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira-MG.