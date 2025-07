Líder isolado, Caxias encaminha classificação na Série C e iguala feito de 2010

Jogadores do Caxias comemoram o gol da vitória diante do Anápolis. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A torcida grená tem motivos de sobra para comemorar o atual momento. O Caxias não apenas lidera a Série C do Campeonato Brasileiro, mas também consolidou uma vantagem de quatro pontos sobre o segundo colocado, encaminhando sua classificação para a próxima fase. Além disso, a equipe vive um momento histórico, com uma sequência de cinco vitórias consecutivas que iguala o feito de 2010.

Após 12 rodadas, o Caxias acumula 27 pontos, ostentando um impressionante aproveitamento de 75%. Esses números reforçam a excelente fase do time sob o comando do técnico Júnior Rocha. As vitórias recentes sobre Londrina, Botafogo-PB, Ituano, CSA e Anápolis são as responsáveis por igualar a sequência vitoriosa registrada no Campeonato Gaúcho de 2010.

— Mostra a evolução desse elenco, não só taticamente, como também psicologicamente. Foi um jogo difícil (diante do Anápolis), eles vieram aqui não querendo jogar, ficou nítido isso. Mas a gente conseguiu colocar a bola no chão, jogar, fazer o nosso jogo. Conseguimos sair com a vitória, concretizar essa liderança e é mais um passo para a nossa classificação — comentou o zagueiro Lucas Cunha.

Em 2010, o Caxias venceu em sequência, sob o comando do técnico Julinho Camargo, Pelotas, São José, Veranópolis, Inter e São Luiz, pelo Estadual daquele ano. 15 anos depois, o time grená repete a série consecutiva de vitórias. Agora, pela Série C. Mesmo assim, o técnico Júnior Rocha entende que o time pode evoluir para a continuidade da temporada.

— Na verdade, a gente quer sempre a perfeição. E eu acho que temos muito para evoluir. Porque não dá tempo de fazer tudo durante a semana. Eu quero melhorar a nossa saída de bola. Nós queremos melhorar muita coisa. Mas com o tempo vai dar. E vou lembrar aos senhores que nós não estamos há três meses aqui. Com esse grupo aí, dá para fazer milagre — explicou o treinador, que conta com o apoio do torcedor para conseguir manter o bom momento:

— A torcida faz a diferença para nós. Eu não vejo a Série C com um time que desponte. Aliás, nós conversamos entre nós, eu acho que o São Bernardo, por ter mantido o time do Paulistão, o seu mesmo treinador, investimento, enfim, é o time para mim que destoa, a melhor equipe da competição. E vou falar abertamente, se a torcida vir, vai dar. Se a torcida não vir, não vai dar. Porque faz a diferença, eu sei disso. A atmosfera que tem aqui é impressionante.

O Caxias volta a campo na segunda-feira (21), às 19h30min, diante do Náutico, em Recife, pela 13ª rodada da Série C.

Sequência de 2010

Gauchão

Pelotas 2x3 Caxias

Caxias 2x1 São José

Veranópolis 1x2 Caxias

Caxias 2x0 Inter

São Luiz 0x2 Caxias

Sequência de 2025

Série C

Caxias 4x2 Londrina

Botafogo-PB 1x2 Caxias

Caxias 2x1 Ituano

CSA 2x3 Caxias

Caxias 1x0 Anápolis